/CEIR Portal: കണ്ടെത്തിയത് 65 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, വില 23 ലക്ഷം! ഈ ടെക്നോളജി അടിപൊളിയാണ്

Lost mobile phones found: ഫോൺ നഷ്ടമാവുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കണം. തുടർന്ന് സിഇഐആർ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം
തിരുവനന്തപുരം: ഫോർട്ട് പോലീസ് സബ് ഡിവിഷൻ പരിധിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട 65 ൽപരം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്തി. ഏതാണ്ട് 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല്യമാണ് ഫോണുകൾക്ക് ആകെയുള്ളത്. സെൻട്രൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി രജിസ്റ്റർ (CEIR) പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
കോമണേഴ്സ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ കാർത്തിക് കണ്ടെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉടമകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറി. നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അവയുടെ ഐഎംഇഐ (IMEI) നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പോർട്ടലാണ് CEIR.
കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഫോണുകളുടെ ഐഎംഇഐ നമ്പറുകളും ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങളും ട്രാക്ക് ചെയ്താണ് ഇവ കണ്ടെടുത്തത്. കണ്ടെടുത്തവയിൽ ഐഫോൺ, ഗൂഗിൾ, സാംസങ് തുടങ്ങി വിലകൂടിയ നിരവധി മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തമ്പാനൂർ, ഫോർട്ട്, കരമന, കോവളം, നേമം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോണുകൾ കാണാതായത്.
പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് കമ്മീഷണർ കെ കാർത്തിക് പറഞ്ഞു. ഫോണുകൾ കാണാതാകുമ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കാണാതായാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകണം. ഫോൺ വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി CEIR പോർട്ടൽ വഴി വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം.
സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദീപക് ധൻഖർ, ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ മനോജ് കുമാർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ് ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുത്തത്. ഫോർട്ട്, തമ്പാനൂർ, കരമന, കോവളം, നേമം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. എസ്എച്ച്ഒ ജയകൃഷ്ണൻ, വിനോദ് കുമാർ, ജോസഫ് ലിയോൺ, അരുൺ കുമാർ, അജിത് കുമാർ, എസ്സിപിഒ ശ്രീജിത്ത്, സിപിഒമാരായ വിവേക്, ശരത്, അനുരാജ്, അനു എസ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
