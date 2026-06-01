/School Building Collapse: തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം, കർശന നടപടിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം തകർന്നുവീണ് അപകടം. അട്ടക്കുളങ്ങര സർക്കാർ സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂളിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. പല കെട്ടിടങ്ങളായുള്ള ഈ സ്കൂളിന്റെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന ഭാഗം തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു.
ഓടിട്ട സ്കൂളിന്റെ മേൽക്കൂരയെ താങ്ങിനിർത്തിയ തടി ദ്രവിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ഓടും താഴെയുള്ള സീലിങ്ങും ഉൾപ്പെടെയാണ് പൊളിഞ്ഞ് നിലംപൊത്തിയത്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമെല്ലാം മടങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. എസ്.എസ്.കെ.യുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് തകർന്നത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടേയും തൊട്ടടുത്തുള്ളതുമായ മുറികളാണ് നിലംപതിച്ചത്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളും അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. അതിനാൽ ഇവിടേക്ക് വരുന്നവരോട് മുൻകരുതലെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ സീലിങ് ചെയ്യുകയും പെയിന്റടിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ല.
അതേസമയം സ്കൂള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമല്ല തകര്ന്ന് വീണതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന് പ്രതികരിച്ചു. ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന കെട്ടിടത്തില് എസ്എസ്കെയുടെ ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫിറ്റ്നസ് നിർബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'ഹെറിറ്റേജ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മേല്ക്കൂരയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രവര്ത്തി നടത്താന് അനുവാദം കിട്ടിയില്ലെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ മറുപടിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പഴയ കെട്ടിടമാണ്. അധികൃതരോട് കൃത്യമായ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് ആരുടെ ഭാഗത്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നടപടിയുണ്ടാകും. മഴക്കാലമായതിനാൽ അപകടകരമായ മരങ്ങള് വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന നിര്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതും കൂടി പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും. താഴെ തട്ട് മുതല് പരിശോധന നടത്തും. തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുമെന്നും ഷംസുദ്ദീന് പറഞ്ഞു.
