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Thiruvananthapuram Crime: തിരുവനന്തപുരത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ സംഘർഷം: ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്, 5 പേർ പിടിയിൽ

Crime News: സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫൈസൽ, ഷാജി, സനൽരാജ്, ജോൺ ബ്രിട്ടോ, ആൽഫിൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:56 AM IST
Thiruvananthapuram Crime: തിരുവനന്തപുരത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ സംഘർഷം: ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്, 5 പേർ പിടിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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