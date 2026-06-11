/Thiruvananthapuram Crime: തിരുവനന്തപുരത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ സംഘർഷം: ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്, 5 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അടിമലത്തുറയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ സംഘർഷം. സംഘർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി ആകേഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആകേഷിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസ് അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അടിമലത്തുറ സ്വദേശികളായ ഫൈസൽ, ഷാജി, സനൽരാജ്, ജോൺ ബ്രിട്ടോ, ആൽഫിൻ എന്നിവരാണ് പോലീസ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെയും ഇവർ സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് പ്രതികളെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഫെെസൽ എന്നയാൾ കഴിഞ്ഞാഴ്ചയാണ് മറ്റൊരു കേസിൽപ്പെട്ട് റിമാൻഡ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
മദ്യലഹരിയിൽ ആദ്യം വാക്കുതർക്കവും പിന്നീട് അത് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇരുമ്പ് കമ്പിയ്ക്ക് സമാനമായ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഇതുവരെ പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
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