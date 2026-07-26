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Thiruvananthapuram Crime News: തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടാപ്പകൽ കൊലപാതകം; യുവാവിനെ അയൽവാസി വെട്ടിക്കൊന്നു, വ്യക്തിവൈരാഗ്യമെന്ന് സൂചന

മുൻപും വൈശാഖും പ്രദീപും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:07 PM IST
Thiruvananthapuram Crime News: തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടാപ്പകൽ കൊലപാതകം; യുവാവിനെ അയൽവാസി വെട്ടിക്കൊന്നു, വ്യക്തിവൈരാഗ്യമെന്ന് സൂചന
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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