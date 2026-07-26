/Thiruvananthapuram Crime News: തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടാപ്പകൽ കൊലപാതകം; യുവാവിനെ അയൽവാസി വെട്ടിക്കൊന്നു, വ്യക്തിവൈരാഗ്യമെന്ന് സൂചന

തിരുവനന്തപുരം: പാൽക്കുളങ്ങരയിൽ വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് യുവാവിനെ പട്ടാപ്പകൽ വെട്ടിക്കൊന്നു. വിശാഖ് എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അയൽവാസിയായ പ്രദീപ് ആണ് വിശാഖിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇവർ തമ്മിൽ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
മുൻപ് ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും വിശാഖ് പ്രദീപിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ വിശാഖ് ജയിലിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായിരുന്നു. പിന്നാലെ വിശാഖ് മലയൻകീഴുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി പായൽക്കുളങ്ങരയിലെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വിശാഖിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശാഖിനെ പ്രദീപ് വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയി. പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
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