  Thiruvananthapuram News: എസ്.ഐയെ മർദ്ദിച്ച് ഓടയിലെറിഞ്ഞു; ന​ഗരൂരിൽ പോലീസുകാരനും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ പിടിയിൽ

Thiruvananthapuram News: എസ്.ഐയെ മർദ്ദിച്ച് ഓടയിലെറിഞ്ഞു; ന​ഗരൂരിൽ പോലീസുകാരനും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ പിടിയിൽ

ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനിടെയാണ് തർക്കമുണ്ടാകുകയും പ്രതികൾ എസ്ഐയെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:04 AM IST
  • നഗരൂർ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഗാനമേളയ്ക്കിടെ ചന്ദു അടക്കമുള്ളവർ മദ്യപിച്ച് ബഹളം വെച്ചിരുന്നു. ഇവരെ പോലീസ് പിടിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തു.
  • അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് ഗാനമേള കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചന്ദുവും സഹോദരനും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: നഗരൂർ എസ്.ഐ. അൻസറിന് നേരെ മർദ്ദനം. പള്ളിക്കൽ സ്റ്റേഷനിലെ സി.പി.ഒ. ചന്ദു, സഹോദരൻ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് എസ്.ഐയെ മർദ്ദിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി നഗരൂരിലാണ് സംഭവം. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെയാണോ അതോ വ്യക്തിപരമായ തർക്കമാണോ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്.

നഗരൂർ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഗാനമേളയ്ക്കിടെ ചന്ദു അടക്കമുള്ളവർ മദ്യപിച്ച് ബഹളം വെച്ചിരുന്നു. ഇവരെ പോലീസ് പിടിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് ഗാനമേള കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചന്ദുവും സഹോദരനും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മർദ്ദനമേറ്റ എസ്.ഐ അൻസറിനെ അക്രമിസംഘം ഓടയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ്.

Also Read: CJ Roy: പ്രമുഖ വ്യവസായി സിജെ റോയിയുടെ മരണം; ഐടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദാണ് ഉത്തരവാദി, ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം

സംഭവത്തിൽ ചന്ദുവും സഹോദരനും അടക്കം 3 പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റടിയിലെടുത്തത്. ഇവർക്കെതിരെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനും ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും കേസെടുത്തു.

Crime newsthiruvananthapuram news

