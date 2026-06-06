/Thiruvananthapuram News: കുഴിമന്തി കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതിയിൽ ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ കുഴിമന്തി കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉപഭോക്താവിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതായി പരാതി. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവാവിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് അധികൃതർ ഹോട്ടലിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തി.
ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, കാട്ടാക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് കാട്ടാക്കട കിള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന cafe 49 ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ ഹോട്ടൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി.
പഴകിയ കോഴിയിറച്ചിയും മറ്റ് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. നിലവിൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ അടച്ചിടാൻ പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും നിർദ്ദേശം നൽകി. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം ഹോട്ടൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ അധികൃതർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിന് പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് വി.ജെ സുനിത പറഞ്ഞു.
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