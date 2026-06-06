Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Thiruvananthapuram
  • /Thiruvananthapuram News: കുഴിമന്തി കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതിയിൽ ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന

Thiruvananthapuram News: കുഴിമന്തി കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതിയിൽ ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന

Thiruvananthapuram Hotel Inspection: കാട്ടാക്കടയിലെ cafe 49 എന്ന ഹോട്ടലിലാണ് പരാതിയെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 06, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:18 PM IST
Thiruvananthapuram News: കുഴിമന്തി കഴിച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതിയിൽ ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന
Image Credit: Cafe 49 | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
സീ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോണ്ടസ്റ്റ്; പുതുതലമുറ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു
Zee Short Film Contest15 min ago
2
Food poison1 hr ago
3
IAS Officers Suspension1 hr ago
4
Green tea2 hrs ago
5
Kerala Rain Updates2 hrs ago