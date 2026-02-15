English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • SFI Workers Arrest: തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; രണ്ട് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

SFI Workers Arrest: തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; രണ്ട് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

രണ്ട് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെയാണ് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 15, 2026, 08:35 PM IST
  • വിനയ് പ്രകാശ്, സുർജിത് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • മിഥുനെതിരെ പരാതി നൽകിയത് വിനയ് പ്രകാശ് ആണ്.

SFI Workers Arrest: തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം; രണ്ട് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാരൻ മിഥുൻ റോയിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിനയ് പ്രകാശ്, സുർജിത് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മിഥുനെതിരെ പരാതി നൽകിയത് വിനയ് പ്രകാശ് ആണ്. അതേസമയം വിമർശനം ശക്തമായതോടെ മിഥുൻ റോയിക്കെതിരെ എടുത്ത ജാമ്യമില്ലാ കേസ് പിൻവലിച്ചേക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

കഴിഞ്ഞ പുതുവത്സരാഘോഷ വേളയിൽ ശംഖുമുഖത്ത് വെച്ച് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകനെ മിഥുൻ മർദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചുള്ള തർക്കമാണ് മാളിലെ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മാളിൽ വെച്ച് മിഥുനെ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുന്നതിന്റെയും ചവിട്ടുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

മിഥുൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ രേവന്ത്, സജിത്ത് എന്നിവരടക്കം നാലുപേർക്കെതിരെ വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തെങ്കിലും ഇവർക്കെതിരെ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ചേർത്തത്. എന്നാൽ, തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതി പിൻവലിക്കാൻ മിഥുൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചെന്നും കാണിച്ച് എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പരാതിയിൽ മിഥുനെതിരെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവതിക്കെതിരെയും പേട്ട പോലീസ് ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റം ചുമത്തുകയായിരുന്നു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

