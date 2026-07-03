തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും ഒഴിവുകൾ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കകം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് (പിഎസ്സി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വകുപ്പ് മേധാവിമാർക്ക് സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകി. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ വീഴ്ചയും വരുത്തരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒഴിവുകൾ കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ ശക്തമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. താത്കാലിക നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം കർശനമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് ഇപ്പോൾ വകുപ്പുകൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ, പിഎസ്സി നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച വിവിധ പരാതികളിൽ സർക്കാർ നേരിട്ട് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മാത്രമല്ല, അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില നിയമനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നേക്കും.
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