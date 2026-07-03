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Kerala PSC: ഒഴിവുകൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം; കർശന നിർദേശം നൽകി സർക്കാർ

Kerala Government: താത്കാലിക നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ കർശ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:18 PM IST
Kerala PSC: ഒഴിവുകൾ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം; കർശന നിർദേശം നൽകി സർക്കാർ
Image Credit: KPSC | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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