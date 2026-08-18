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Vizhinjam port: വിഴിഞ്ഞത്ത് എക്‌സിം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; ലോകത്തിലേക്കുള്ള വികസന കവാടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മേയറും പങ്കെടുത്തില്ല

വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്ത് കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു വികസന കവാടമാണ് ഇവിടെ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 18, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:11 PM IST
Vizhinjam port: വിഴിഞ്ഞത്ത് എക്‌സിം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; ലോകത്തിലേക്കുള്ള വികസന കവാടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മേയറും പങ്കെടുത്തില്ല
Image Credit: Vizhinjam Port | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Vizhinjam port: വിഴിഞ്ഞത്ത് എക്‌സിം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം; ലോകത്തിലേക്കുള്ള വികസന കവാടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മേയറും പങ്കെടുത്തില്ല
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