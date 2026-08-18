തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിലെ എക്സിം (കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ആദ്യ കണ്ടെയ്നർ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്ര തുറമുഖ മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാളും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി. വി. രാജേഷും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.
വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാത്തതിലുള്ള അതൃപ്തി മൂലമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ചതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പങ്കെടുക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഓണപ്പരിപാടികളുടെ തിരക്കിലായതുകൊണ്ടുമാണ് താൻ ചടങ്ങിൽ എത്താതിരുന്നതെന്നാണ് മേയർ വി. വി. രാജേഷിന്റെ വിശദീകരണം.
ലോകത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു വികസന കവാടമാണിതെന്നായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഈ സാധ്യതയെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റോഡ്-റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 100 ഇരട്ടി വരുമാനം നേടാമായിരുന്നു. അതിനാൽ തുടർ പദ്ധതികൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ വളരെ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കേരളത്തെ ഒരു വലിയ തുറമുഖ നഗരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 'മിഷൻ സമുദ്ര' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ 18 ഹാർബറുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. പദ്ധതിക്കായി പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കൺസൾട്ടൻസിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണമന്നും പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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