Parassala Block Office: 'യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലേറിയപ്പോൾ വിഎസിന്റെ ചിത്രമില്ല'; പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലെ ചിത്രം മാറ്റിയതായി ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ചിത്രം എടുത്തു മാറ്റിയതായി ആരോപണം. എൽഡിഎഫ് ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഹാളിന് വിഎസ് മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഹാളിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഎസിന്റെ ചിത്രം എടുത്തുമാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി ഉഷ കുമാരിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടെ പുറകുവശത്ത് വിഎസിന്റെ ചിത്രം കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ബാക്കി അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ വിഎസിന്റെ ചിത്രം അവിടെയില്ല. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചിത്രമെടുത്തു മാറ്റിയെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം.
Also Read: CM Pinarayi Vijayan: 'ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിന് ബിജെപിയിൽ, കൈപ്പത്തി താമരയാക്കി മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മനസാക്ഷിക്കുത്തില്ല'; മറ്റത്തൂർ അട്ടിമറിയിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
എന്നാൽ താൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ വിഎസിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും പുതുതായി ചുമതലേറ്റ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ കുമാരി പറഞ്ഞു. ബ്ലോക്കിൽ 12 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്. എൽഡിഎഫിന് 3 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.