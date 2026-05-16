/VD Satheesan: വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയില്‍ ആരെല്ലാമുണ്ടാകും? സാധ്യത ഇവർക്കോ?

ലീഗില് അഞ്ചാം മന്ത്രിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചാണ് അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്ക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: വിഡി സതീശറെ മന്ത്രിസഭയിൽ ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധ്യത എന്ന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ച ചിലർ ഘടകകക്ഷികളിലും കോൺഗ്രസിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതിൽ പ്രധാനം രമേശ് ചെന്നിത്തല, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരന്, എ പി അനില്കുമാര്, എം ലിജു, പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എന്നിവർക്കാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതില് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരാം, വിജിലൻസ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് ഇടഞ്ഞുനിന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉപാധിയെന്ന നിലയില് മുന്നോട്ടുവെച്ചത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് പ്രധാന വകുപ്പ് നല്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാന്ഡും നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിടി സതീശന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
റിപ്പോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ മന്ത്രി പദവിക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കെ പ്രവീണ്കുമാര്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, ടി സിദ്ദിഖ്, വി ടി ബല്റാം, വി പി സജീന്ദ്രന്, ഷാനിമോള് ഉസ്മാന്, ടി ജെ വിനോദ്, അന്വര് സാദത്ത്, കെ ജയന്ത് എന്നിവർക്കാണ്. ഘടകകക്ഷികളിൽ സിഎംപിയും, ആർഎസ്പിയും, മുസ്ലിം ലീഗും സീറ്റ് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മട്ടിലാണ്. സിഎംപിയിൽ നിന്നും സിപി ജോണും, ആർഎസ്പിയിൽ നിന്നും ഷിബു ബേബി ജോണും ആയിരിക്കും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് 5 മന്ത്രിമാർ വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്.
പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പി കെ ബഷീര്, എന് ഷംസുദ്ദീന്, കെ എം ഷാജി എന്നിവര് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അഞ്ചാം മന്ത്രി അബ്ദുൽ ഗഫൂറായിരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി കേരളം കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗവും പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 അവരും മന്ത്രിസ്ഥാനമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
102 സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തില്വെത്തിയ വിഡിഎസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും. 12000 പേര് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന പന്തൽ ആണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്.
