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Crime News: പാറശാലയിൽ കഞ്ചാവും രേഖകളില്ലാത്ത പണവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ; നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയെന്ന് പോലീസ്

Thiruvananthapuram Crime News: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പാറശാല പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 28, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:06 PM IST
Crime News: പാറശാലയിൽ കഞ്ചാവും രേഖകളില്ലാത്ത പണവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ; നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയെന്ന് പോലീസ്
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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