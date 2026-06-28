/Crime News: പാറശാലയിൽ കഞ്ചാവും രേഖകളില്ലാത്ത പണവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ; നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയെന്ന് പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: പാറശാലയിൽ കഞ്ചാവും രേഖകളില്ലാഞ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ. തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശി മുനിസ്വാമി (24) ആണ് പിടിയിലായത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കഞ്ചാവും രേഖകളില്ലാഞ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവുമായെത്തിയ ഇയാളെ പാറശാല പോലീസ് ആണ് പിടികൂടിയത്. പ്രതി നിരവധി മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി അതിർത്തിപ്രദേശത്ത് നടത്തിയ വാഹനപരിശോധനയിലാണ് മുനി സ്വാമി പിടിയിലായത്. നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ ഇഞ്ചിവിളയിൽ വെച്ച് ബസ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാളിൽനിന്ന് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പണവും കണ്ടെത്തി.
ഇപ്പോൾ വർക്കലയിൽ താമസിക്കുന്ന മുനിസ്വാമി മുൻപ് ബൈക്ക് മോഷണ, മാല മോഷണ കേ സുകളിൽ പ്രതിയാണ്. വർക്കലയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിവരുന്നതായി ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. രേഖകളില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒന്നരലക്ഷം രൂപയാണ് ഇയാളിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
തിരുനൽവേലി, മധുര, നാഗർകോവിൽ, തിരുചന്തുർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിരവധി വാഹന മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. ജയിൽ ശിക്ഷകളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഇയാൾ. പ്രതിയെ നെയ്യാറ്റിൻകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
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