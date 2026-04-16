Thiruvananthapuram Crime News: തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ നടുറോഡിൽ അടിച്ചു കൊന്നു; മർദിച്ചത് സഹോദരങ്ങൾ, പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ നടുറോഡിൽ മർദിച്ച് കൊന്നു. വിഴിഞ്ഞത്താണ് സഹോദരങ്ങളുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബാറിലുണ്ടായ തർക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവം. 38കാരനായ സുമൻ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അച്ചു, അനനന്തു എന്നിവരാണ് സുമനെ അടിച്ച് കൊന്നത്. ഇവർ ുൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
ആക്രമണത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾ യുവാവിനെ മർദിക്കുന്നതും അവശനായതിന് ശേഷവും ആക്രമണം തുടരുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മുക്കോലയിലെ ബാറിലാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.
Also Read: Wild Elephant Death: ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാന ഇരുമ്പ് കമ്പി ദേഹത്ത് തുളഞ്ഞു കയറി ചരിഞ്ഞു
ബാറിൽ വച്ച് പ്രതികൾ ഷാൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായി തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട സുമൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ട ആളാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ബാറിൽ വച്ച് തന്നെ അക്രമികൾ സുമനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പുറത്തേക്കോടിയ സുമനെപിന്തുടർന്നെത്തിയ പ്രതികൾ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യം പകർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നതല്ലാതെ ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല.
