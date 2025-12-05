English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Bike Accidednt In Vazhayila: വഴയിലയിൽ ബൈക്ക് കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവിന് ദാരണാന്ത്യം

പഴയ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം താഴ്ത്തി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആകാശ് വീണത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:55 AM IST
  • വഴയിലക്ക് സമീപം പുരവൂർകോണത്ത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
  • മരിച്ചത് കരകുളം ഏണിക്കര ദുർഗ്ഗാ ലൈൻ ശിവശക്തിയിൽ ആകാശ് മുരളിയാണ്
  • അപകടം നടന്നത് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ്

തിരുവനന്തപുരം: വഴയിലക്ക് സമീപം പുരവൂർകോണത്ത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. 

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസ്: മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

മരിച്ചത് കരകുളം ഏണിക്കര ദുർഗ്ഗാ ലൈൻ ശിവശക്തിയിൽ ആകാശ് മുരളിയാണ്.  അപകടം നടന്നത് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ്. ടെക്നോപാർക്കിൽ നിന്നും ജോലി കഴിഞ്ഞു ബുള്ളറ്റിൽ മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ആകാശ്.

പഴയ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം താഴ്ത്തി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആകാശ് വീണത്. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വഴയില പഴകുറ്റി നാലുവരി പാതയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും

കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

പൊൻകുന്നത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. തീർത്ഥാടകരുടെ ബസ്  പിന്നിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

അപകടത്തിൽ പെട്ടത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ്‌ ഹൈസ്‌കൂളിലെ ബസാണ്. സ്‌കൂൾ ബേസിൽ 4 കുട്ടികളും ആയയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ ബസാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ  തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരാൾ തെറിച്ചു വീണു ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.     

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentBike accidentVazhayilaThiruvananthapuram

