Bike Accidednt In Vazhayila: വഴയിലയിൽ ബൈക്ക് കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവിന് ദാരണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: വഴയിലക്ക് സമീപം പുരവൂർകോണത്ത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം.
മരിച്ചത് കരകുളം ഏണിക്കര ദുർഗ്ഗാ ലൈൻ ശിവശക്തിയിൽ ആകാശ് മുരളിയാണ്. അപകടം നടന്നത് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ്. ടെക്നോപാർക്കിൽ നിന്നും ജോലി കഴിഞ്ഞു ബുള്ളറ്റിൽ മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു ആകാശ്.
പഴയ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം താഴ്ത്തി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആകാശ് വീണത്. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴയില പഴകുറ്റി നാലുവരി പാതയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്.
കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം
പൊൻകുന്നത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. തീർത്ഥാടകരുടെ ബസ് പിന്നിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
അപകടത്തിൽ പെട്ടത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ബസാണ്. സ്കൂൾ ബേസിൽ 4 കുട്ടികളും ആയയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ ബസാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരാൾ തെറിച്ചു വീണു ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
