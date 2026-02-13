Thrissur Crime: യുവാവിനെ മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി പിടിയിൽ

തൃശൂർ: കാർ തട്ടിയതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനെ തുടർന്ന് യുവാവിനെ ഇടിവളയും ഇഷ്ടികയും കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ പോലീസ് പിടിയിൽ. എടതിരുത്തി സ്വദേശി നൗഷാദ് ആ പിടിയിലായത്.
നൗഷാദിനെ കാട്ടൂരിൽ നിന്നുമാണ് തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ബി. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവം നടന്നത് ജനുവ 22 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി അലുവത്തെരുവിനടുത്താണ്. പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ കാർ ചാമക്കാല സ്വദേശി ഷോബിന്റെ കാറിൽ തട്ടിയതിനെ ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് പ്രതികൾ ഷോബിനെ മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണ ശേഷം പ്രതികൾ ഒളിവിലായിരുന്നു. പോലീസ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേഷം മരിയൻ നൗഷാദ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. കാട്ടൂരിലെ അശോക ബാറിൽ ഇയാൾ വേഷം മാറി എത്തിയതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിക്കുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സംഘം ബാർ വളഞ്ഞ് ഇയാളെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു.
കേസിൽ മറ്റ് 3 പ്രതികളെ പോലീസ് നേരത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു. പിടിയിലായ നൗഷാദ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. പ്രതിയെ കാട്ടൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജി എസ് ഐ ബാബു ജോർജ്ജ്, കയ്പമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ ഋഷിപ്രസാദ്, ജി എസ് ഐ ജെയ്സൺ, ജി എ എസ് ഐ വിപിൻ, ജി എസ് സി പി ഒ ജ്യോതിഷ്, സി പി ഒ വിപിൻ ദാസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പിടികൂടിയത്.
