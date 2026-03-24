Kodungallur News: ഫ്ലാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ശിശുവിൻ്റെ ഭ്രൂണം; ദമ്പതികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ്; സംഭവം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ

തൃശൂർ: കൊടുങ്ങലൂരിൽ ഫ്ലാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ശിശുവിൻ്റെ ഭ്രൂണം കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ബോക്സിനകത്ത് ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഫ്ളാറ്റിലെ ദമ്പതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഒരു വർഷം മുൻപ് വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ മൂന്നു മാസമായി ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നും യുവതി 3 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്നും ദമ്പതികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ശുചിമുറിയിൽ വച്ച് ഭ്രൂണം പുറത്തുവരികയുമായിരുന്നു എന്നും യുവതി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഭ്രൂണം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ബോക്സിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചതെന്നും ദമ്പതികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂണത്തിന് മൂന്നു മാസത്തോളം പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊടുങ്ങലൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടോയെന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
