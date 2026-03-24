Kodungallur News: ഫ്ലാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ശിശുവിൻ്റെ ഭ്രൂണം; ദമ്പതികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ്; സംഭവം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur City
Thrissur News: പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിനും ഒടുവിൽ വൈകീട്ട് നാലേകാലോടെയാണ് ഭ്രൂണം കണ്ടെടുത്തത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 24, 2026, 08:31 AM IST
  • കൊടുങ്ങലൂരിൽ ഫ്ലാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ശിശുവിൻ്റെ ഭ്രൂണം കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്
  • പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയത്
  • സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഫ്ളാറ്റിലെ ദമ്പതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു

Read Also

Trending Photos

തൃശൂർ: കൊടുങ്ങലൂരിൽ ഫ്ലാറ്റിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ശിശുവിൻ്റെ ഭ്രൂണം കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ബോക്സിനകത്ത് ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഫ്ളാറ്റിലെ ദമ്പതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു.  ഒരു വർഷം മുൻപ് വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ മൂന്നു മാസമായി ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നും യുവതി 3 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്നും ദമ്പതികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ശുചിമുറിയിൽ വച്ച് ഭ്രൂണം പുറത്തുവരികയുമായിരുന്നു എന്നും യുവതി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഭ്രൂണം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ബോക്സിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചതെന്നും ദമ്പതികൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂണത്തിന് മൂന്നു മാസത്തോളം പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊടുങ്ങലൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടോയെന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsKodungallurThrissurFetus FoundFridge

Trending News