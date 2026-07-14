/R Sugathan: ഈശ്വര നാമത്തിൽ ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ

തൃശൂർ: ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ. ജയിലിലെ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ ഒരുക്കിയ വേദിയിൽ സുഗതൻ ഈശ്വര നാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുത്തത് മേയർ വിവി രാജേഷാണ്. ഇതാദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജയിലിൽ വച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയത്. സുഗതൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാഴോട്ടുകോണ കൗസിലറാണ്.
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