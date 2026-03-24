  • Drug Hunt: ജിമ്മിന്റെയും ബുട്ടി സലൂണിന്റെയും മറവിൽ ലഹരി വിൽപന; തൃശൂരിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ

Drug Hunt: ജിമ്മിന്റെയും ബുട്ടി സലൂണിന്റെയും മറവിൽ ലഹരി വിൽപന; തൃശൂരിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ

തീരദേശ മേഖലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ലഹരി ഉപയോഗം വര്‍ധിക്കുന്നതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ബി. കൃഷ്ണകുമാര്‍ ഐപിഎസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 24, 2026, 02:03 PM IST
  • ജിമ്മിന്റെയും ബുട്ടി സലൂണിന്റെയും മറവിൽ വൻതോതിൽ ലഹരി വിൽപന നടത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ
  • തൃപ്രയാറിൽ ജിംനേഷ്യത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ശ്രീലക്ഷമിയെയാണ് തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത്

Drug Hunt: ജിമ്മിന്റെയും ബുട്ടി സലൂണിന്റെയും മറവിൽ ലഹരി വിൽപന; തൃശൂരിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ: ജിമ്മിന്റെയും ബുട്ടി സലൂണിന്റെയും മറവിൽ വൻതോതിൽ ലഹരി വിൽപന നടത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. തൃപ്രയാറിൽ ജിംനേഷ്യത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ശ്രീലക്ഷമിയെയാണ് തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. 

ശ്രീലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നും 2.270 കിലോഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും 90500 രൂപയും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ചില്ലറ വിൽപനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 50 ചെറിയ പ്ലാസിറ്റിക് കുപ്പികളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘവും പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.

തീരദേശ മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് സ്‌കൂളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് ഒടുവിൽ ലഹരിയുടെ ഉറവിടത്തിലെത്തിച്ചത്. ഇവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ലഹരിമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ വിശ്വസ്തർക്ക് മാത്രമാണ് ലഹരിമരുന്ന് കൈമാറിയിരുന്നത്. ജിമ്മിന്റെയും ബ്യുട്ടി സലൂണിന്റെയും ജോലിയുടെ മറവിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. 

സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്ക് മയക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകിയ ആളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീലക്ഷ്മിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈ.എസ്.പി അബ്ദുൽ സലാമിന്റെയും വാടാനപ്പള്ളി ഐ.എസ്.എച്ച്.ഒ മാത്യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

