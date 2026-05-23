/Elehant Attack In Viyyoor: തൃശ്ശൂരില്‍ ആനയിടഞ്ഞു; പാപ്പാന് പരിക്ക്

തൃശ്ശൂരില് ആനയിടഞ്ഞു. വിയ്യൂരിലെ ജനവാസ മേഖലയിലാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്. ഇടഞ്ഞത് ശിവം ലക്ഷ്മി എന്ന ആനയാണ്.
തൃശൂർ: തൃശ്ശൂരില് ആനയിടഞ്ഞു. വിയ്യൂരിലെ ജനവാസ മേഖലയിലാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്. ഇടഞ്ഞത് ശിവം ലക്ഷ്മി എന്ന ആനയാണ്.
ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പാപ്പാന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആന ഇടയാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. നിരവധി കാറുകളും ഇരുചക്രവാഹങ്ങളും ആന തകർത്തതായിട്ടാണ് വിവരം. ആന സ്വകാര്യ വ്യക്തയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആനയെ തളക്കാന് രണ്ടാം പാപ്പാനും മറ്റുള്ളവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇടവഴികളിലൂടെ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി അലക്ഷ്യമായാണ് ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ ആന നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം..
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.