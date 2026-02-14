Accident In Ollur: ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ ബസിൽ ലോറിയിടിച്ച് അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്ക്

തൃശൂർ: ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ ബസിൽ ലോറിയിടിച്ച് അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: വിടപറയും മുൻപേ നാലുപേർക്ക് പുതുജീവിതമേകി ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം; സംസ്കാരം നാളെ
അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ 4:20 ഓടെ ഒല്ലൂരിലാണ്. അയ്യപ്പ ഭക്തർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡ് സ്വദേശികളാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂർ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ ചൂട് കടുക്കുന്നു; ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ!
സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽചൂട് കടുക്കുന്നു. പല ജില്ലകളിലും സാധാരണയെക്കാൾ ഉയർന്ന താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചൂട് കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 11 മുതൽ 3 മണിവരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം എല്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ അന്തഃസ്ഥപോലും ഈ സമയത്ത് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. കടുത്ത ചൂട് സൂര്യാഘാതം, നിർജലീകരണം തുടങ്ങി നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
Also Read: ഗ്രേഡ് പേ 1800 മുതൽ 4600 വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
നാളെ തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, അതിനോട് ചേർന്ന കിഴക്കൻ ഭൂമധ്യരേഖ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും. മറ്റന്നാൾ തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന കിഴക്കൻ ഭൂമധ്യരേഖ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.