/യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പെൺവേഷത്തിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം ഗുരുവായൂരിൽ പിടിയിൽ

തൃശൂർ: യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പെൺവേഷത്തിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം ഗുരുവായൂരിൽ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ എത്തിയത് തൃശൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊടുപുഴ സ്വദേശിനിയെ കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു.
സുഹൃദ് ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതായിരുന്നു കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കാരണം. ഗുരുവായൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് തൊടുപുഴ മുട്ടം സ്വദേശികളായ ഒറ്റപ്ലാക്കല് വീട്ടില് ആദര്ശ്, ചോലമറ്റത്തില് പ്രസാദ്, തൈപ്പറമ്പില് ബിനീഷ്, തേങ്ങില് ഷാഹിദ്, കാരക്കുന്നേല് സ്റ്റീഫന് എന്നിവരാണ്. ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് ആദ്യം പൊക്കിയത് പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ പെൺവേഷത്തിൽ കണ്ട പ്രസാദിനെയാണ്.
ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കാറിൽ കറങ്ങുകയായിരുന്ന മറ്റു നാലുപേരെ പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ നിന്നും കഞ്ചാവും പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് കൊലപാത ഗൂഢാലോചന വെളിയിൽ വന്നത്. ഇവർ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ട യുവതി തൃശൂരിലെ ഒരു സ്പായിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് .
ഈ അഞ്ചംഗ സംഘം തൃശൂരിൽ എത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞ യുവതി ഗുരുവായൂരിലേക്ക് മാറുകയും ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞ പ്രതികൾ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ പ്രസാദും ആദർശും കൊലപാതകശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് അവരെ സുരക്ഷതമായി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
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