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യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പെൺവേഷത്തിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം ഗുരുവായൂരിൽ പിടിയിൽ

യുവതിയെ പിന്തുടർന്ന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികൾ ഗുരുവായൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 06, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:23 PM IST
യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പെൺവേഷത്തിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം ഗുരുവായൂരിൽ പിടിയിൽ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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