Kerala School Kalolsavam 2026: കലോത്സവത്തിൽ കപ്പ് ആരടിക്കും? ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും

തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കപ്പിനായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരുമാണ് കപ്പിനായി പോരാടുന്നത്.
അതിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ ആതിഥേയരായ തൃശൂരാണ്. അതായത് 487 പോയിന്റുമായി കണ്ണൂര് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 483 പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് രണ്ടാമതും 481 പോയിന്റുമായി തൃശ്ശൂര് മൂന്നാമതുമാണ്. മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ യഥാക്രമം പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോട്ടയം, കാസര്കോട്, വയനാട്, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളാണ്. സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ആലത്തൂര് ബിഎസ്എസ് ഗുരുകുലം ഹയര്സെക്കണ്ടറി സ്കൂളാണ് 118 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത്. രണ്ടാമത് പത്തനംതിട്ടയിലെ എസ്വിജിവിഎച്ച്എസ്എസ് കിടങ്ങന്നൂരാണ്.
ഇന്നലെ വൈകിയാണ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ നാടകമടക്കമുള്ള പല മത്സരങ്ങളും അവസാനിച്ചത്. ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരയിനം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കുച്ചുപ്പുടിയാണ്. പിന്നെയുള്ള ഇന്നത്തെ മത്സരം ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചവിട്ടുനാടകം, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഭരതനാട്യം, പൂരക്കളി, നങ്ങിയാർ കൂത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ്. ഗോത്ര കലകളിൽ വേദി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം മലപ്പുലയാട്ടമാണ്.
