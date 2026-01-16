English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur City
  • Kerala School Kalolsavam 2026: കലോത്സവത്തിൽ കപ്പ് ആരടിക്കും? ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും

Kerala School Kalolsavam 2026: കലോത്സവത്തിൽ കപ്പ് ആരടിക്കും? ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും

ഇന്നലെ വൈകിയാണ് ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ നാടകമടക്കമുള്ള പല മത്സരങ്ങളും അവസാനിച്ചത്. ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരയിനം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കുച്ചുപ്പുടിയാണ്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 16, 2026, 09:38 AM IST
  • സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കപ്പിനായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച്‌ പോരാട്ടം
  • കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരുമാണ് കപ്പിനായി പോരാടുന്നത്

Read Also

  1. Kerala Kalolsavam 2026: 64ാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയും

Trending Photos

Mangaladitya Yoga: മംഗളാദിത്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ സർവ്വൈശ്വര്യത്താൻ തിളങ്ങും
7
Mangaladitya Yoga
Mangaladitya Yoga: മംഗളാദിത്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ സർവ്വൈശ്വര്യത്താൻ തിളങ്ങും
Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
7
Shukra Budh Yuti
Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala School Kalolsavam 2026: കലോത്സവത്തിൽ കപ്പ് ആരടിക്കും? ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും

തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവം ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കപ്പിനായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച്‌ പോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരുമാണ് കപ്പിനായി പോരാടുന്നത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ചില ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഗ്രീൻ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

അതിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ ആതിഥേയരായ തൃശൂരാണ്. അതായത് 487 പോയിന്റുമായി കണ്ണൂര്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 483 പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് രണ്ടാമതും 481 പോയിന്റുമായി തൃശ്ശൂര്‍ മൂന്നാമതുമാണ്. മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ യഥാക്രമം പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോട്ടയം, കാസര്‍കോട്, വയനാട്, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളാണ്. സ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ആലത്തൂര്‍ ബിഎസ്എസ് ഗുരുകുലം ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളാണ് 118 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത്. രണ്ടാമത് പത്തനംതിട്ടയിലെ എസ്‌വിജിവിഎച്ച്എസ്എസ് കിടങ്ങന്നൂരാണ്.

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്നലെ വൈകിയാണ് ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ നാടകമടക്കമുള്ള പല മത്സരങ്ങളും അവസാനിച്ചത്. ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരയിനം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കുച്ചുപ്പുടിയാണ്.  പിന്നെയുള്ള ഇന്നത്തെ മത്സരം ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചവിട്ടുനാടകം, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഭരതനാട്യം, പൂരക്കളി, നങ്ങിയാർ കൂത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ്. ഗോത്ര കലകളിൽ വേദി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗം മലപ്പുലയാട്ടമാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala KalolsavamKerala School Kalolsavamസംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവംതൃശൂർ

Trending News