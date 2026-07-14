തൃശൂർ: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറായി ആർ സുഗതൻ ഇന്ന് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത് വിയ്യൂർ ജയിലിൽ വച്ചാണ്.
നിലവിൽ സുഗതൻ കാപ്പ കേസിൽ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ മുറിയിൽ വച്ചായിരിക്കും സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജയിലിൽ വച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തികൊള്ളാൻ അനുവദിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയാണ്. സുഗതന്റെ പേരിൽ വധശ്രമം, പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസ് എന്നിവയാണ് നിലവിലുള്ളത്. വധശ്രമക്കേസിൽ നേരത്തെ നെടുമങ്ങാട് കോടതി സത്യപ്രതിജ്ഞക്കായി ഒരു ദിവസത്തെ ജാമ്യം സുഗതൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയ ശേഷം രാത്രിയോടെ ജയിലിൽ മടങ്ങി എത്തണമെന്നഹ്യിരുന്നു ഉപാധി. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി കാപ്പ കേസിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാത്തതിനാലാണ് സുഗതൻ ജയിലിനുള്ളിൽ വച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത്.
നേരത്തെ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെയും ബലിദാനികളുടേയും പേരില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനാല് സുഗതന് അടക്കമുള്ളവരുടെ കൗണ്സിലര് സ്ഥാനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാന് കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
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