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R Sugathan: കൗണ്‍സിലറായി ബിജെപി അംഗം ആര്‍ സുഗതന്‍ ഇന്ന് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും

പ്രാദേശിക ദേവതകളുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചടങ്ങിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച 20 ബിജെപി കൗൺസിലർമാരിൽ സുഗതനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:25 AM IST
R Sugathan: കൗണ്‍സിലറായി ബിജെപി അംഗം ആര്‍ സുഗതന്‍ ഇന്ന് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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