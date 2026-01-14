Kerala Kalolsavam 2026: 64ാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയും

തൃശൂർ: അറുപത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരിൽ ഇന്ന് തിരി തെളിയും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് പാറമേക്കാവിന് എതിർവശത്ത് എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒന്നാം വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
രാവിലെ 9 നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എൻ.എസ്.കെ. ഉമേഷ് പതാക ഉയർത്തി. മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ രചിച്ച സ്വാഗതഗാനം കലാമണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾ നൃത്തരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
അഞ്ചു ദിവസം 25 വേദികളിലായി നടക്കുന്ന കലാമത്സരങ്ങളിൽ 15,000 പ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. തൃശൂരിന്റെ പൂരപ്രൗഢിയുടെ പ്രഖ്യാപനമെന്നോണം പാണ്ടിമേളവും കുടമാറ്റവും ഉണ്ടാകും. 64–ാം കലോത്സവത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ച് 64 കുട്ടികൾ കുടമാറ്റത്തിൽ അണിനിരക്കും. പൂക്കളുടെ പേരു നൽകിയ 25 വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
ഇന്ന് മുതൽ 18 വരെയാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവം. 25 വേദികളിലായിട്ടായിരിക്കും മത്സരം നടക്കുക. പൂക്കളുടെ പേരിട്ട വേദികളിൽ താമര ഒഴിവാക്കിയത് നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ യുവമോര്ച്ചയടക്കം താമരയുമായി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ പൂക്കളുടെയും പേര് നൽകിയപ്പോള് താമര ഒഴിവാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന ആരോപണവും ഉയര്ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവം വിവാദമായതോടെ വേദി 15 ന് താമര എന്ന പേരിടുകയായിരുന്നു.
