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Thrissur Crime News: 16 ലക്ഷവും ഐഫോണും കവർന്ന കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ പിടിയിൽ

പാലക്കാട് വിളയൂർ സ്വദേശികളായ നാലുപേർ കാറിൽ 16,25,000 രൂപയുമായി തൃപ്രയാറിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:46 PM IST
Thrissur Crime News: 16 ലക്ഷവും ഐഫോണും കവർന്ന കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ പിടിയിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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