/Thrissur Crime News: 16 ലക്ഷവും ഐഫോണും കവർന്ന കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ പിടിയിൽ

തൃശൂർ: കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി യാത്രക്കാരെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം 16 ലക്ഷം രൂപയും ഐഫോണും കവർന്ന കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ പിടിയിൽ. സംഭവം നടന്നത് തൃപ്രയാറിൽ വച്ചാണ്.
സംഭവത്തിലെ പ്രതിയായ കട്ടിങ് നബീൻ ആണ് പോലീസ് വലയിലായത്. തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇയ്ല ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ കാമുകിയുമൊത്ത് ബെംഗളൂരുവിലെ ആഡംബര വില്ലയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ ദുബായിലേക്ക് കടക്കാൻ നിൽക്കവെയാണ് പിടിയിലായത്.
പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരസ്യം നൽകി ബിനാൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ക്രിപ്റ്റോ ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ആക്കിത്തരാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ ഇടപാടുകാരെ പ്രതികൾ തൃപ്രയാറിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും. ക്രിമിനൽ സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേർ ആദ്യം തന്നെ പാലക്കാട്ടുനിന്ന് വന്നവരുടെ കാറിൽ കയറിപ്പറ്റി ഇവരുടെ കൈവശം വലിയ തുകയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മറ്റ് സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് വിവരം കൈമാറുകയായിരുന്നു.
സംഭവം നടന്നത് ജൂൺ 19 രാത്രി 8:45 ഓടെയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ പരാതിയിൽ അന്തിക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി ജൂൺ 22 ന് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ്പി എം സന്തോഷ് കുമാർ, അന്തിക്കാട് സി.ഐ വി.എം കേഴ്സൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ്.
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