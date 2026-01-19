English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur City
  • Thrissur Crime: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ മോഷണം; 20 പവൻ സ്വർണവും ബൈക്കും കവർന്നു

Thrissur Crime: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ മോഷണം; 20 പവൻ സ്വർണവും ബൈക്കും കവർന്നു

മോഷണത്തിന് ശേഷം ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. രോഹന്റെ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചാണ് കള്ളന്മാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 19, 2026, 02:16 PM IST
  • മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ മോഷണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • ശിശുരോഗ വിഭാഗം പിജി ഡോക്ടർ ശ്രേയാ പോളിന്റെ 20 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത്

Thrissur Crime: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ മോഷണം; 20 പവൻ സ്വർണവും ബൈക്കും കവർന്നു

തൃശൂർ: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ മോഷണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ശിശുരോഗ വിഭാഗം പിജി ഡോക്ടർ ശ്രേയാ പോളിന്റെ 20 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത്. 

കുഞ്ഞിനെ കടൽഭിത്തിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്: ശരണ്യ കുറ്റക്കാരി; കാമുകനെ വെറുതെ വിട്ടു

സംഭവം നടന്നത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു. മോഷണത്തിന്  ശേഷം പ്രതികൾ മറ്റൊരു ഡോക്ടറുടെ ബൈക്കും കവർന്നാണ് കടന്നു കളഞ്ഞത്. ഹോസ്റ്റലിന്റെ പൂട്ടു തകർത്ത് അകത്തു കടന്ന സംഘം അലമാര കുത്തിത്തുറന്നാണ് സ്വർണം കൈക്കലാക്കിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

മോഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോ. ശ്രേയ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നു. മോഷണത്തിന് ശേഷം ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. രോഹന്റെ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചാണ് കള്ളന്മാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ടുപേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് എന്നാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.  

മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും

ഇവർ മുഖം മറച്ചാണ് എത്തിയത്. വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് അകത്തുകയറിയ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് മറ്റൊരു നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ്. സംഭവം നടന്ന ഞായറാഴ്ച ഹോസ്റ്റലിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

