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MBBS Student Suicide Case: ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ

ഹോസ്റ്റല്‍ ബ്ലോക്കിന്റെ നാലാംനിലയില്‍ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥിനി താഴേക്ക് ചാടുകായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:55 PM IST
MBBS Student Suicide Case: ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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