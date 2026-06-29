/MBBS Student Suicide Case: ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ

തൃശൂർ: ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്താതായി റിപ്പോർട്ട്. ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രി ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
മരിച്ചത് കോട്ടയം സ്വദേശി സ്നേഹ പൗലോസ് ആണ്. വിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ അധികൃതർ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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