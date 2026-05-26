/MDMA Seized: ബീക്കണിട്ട് ചീറിപ്പാഞ്ഞ ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞ് പോലീസ്! ഉള്ളിൽ രോഗിക്ക് പകരം എംഡിഎംഎ, അറസ്റ്റ്

Thrissur MDMA Seized: സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ആണ് തൃശൂരിൽ സംഭവിച്ചത്. 250 ഗ്രാമിൽ അധികം ലഹരിമരുന്ന് ആണ് പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത്.
തൃശൂർ: ബീക്കൺ ലൈറ്റിട്ടുവന്ന ആംബുലൻസ് പരിശോധിച്ച പോലീസിന് ലഭിച്ചത് എംഡിഎംഎ. വാണിയംപാറയിൽ രാവിലെ 6.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. 250 ഗ്രാമിൽ അധികം എംഡിഎംഎ ആണ് പരിശോധനയിൽ പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ വെട്ടിക്കൽ, അഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ ഫെയ്ത്ത്, സന്ദീപ് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. “ഷാരോൺ” എന്ന ആംബുലൻസിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയത്.
സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നകുൽ രാജേന്ദ്ര ദേശ്മുഖിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആന്റി നാർകോട്ടിക്സ് സ്പെഷൽ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഹൈവേ പോലീസും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
ബീക്കൺ ലൈറ്റിട്ട് അമിതവേഗതയിലെത്തിയ ആംബുലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞ് നിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ രോഗി ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തിനാണ് രോഗി ഇല്ലാതെ ബീക്കൺ ലൈറ്റിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫെയ്ത്തും സന്ദീപും പരുങ്ങുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹവുമായി ബെംഗളൂരുവിൽ പോയതാണെന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മറുപടി. മരിച്ചയാളുടെ വിവരങ്ങളും ആശുപത്രിയുടെ പേരും ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾക്ക് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു.
ഇതോടെ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ ഡ്രൈവറുടെ കാബിന്റെ മുകളിൽ മാറ്റിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
