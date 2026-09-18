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പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ല ഒടുവിൽ മോഷ്‍ടാക്കളെ കണ്ടെത്തി പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് വീട്ടുടമ

തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ മൂന്നു സ്ത്രീകളായിരുന്നു പ്രതികൾ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 18, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:05 AM IST
പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ല ഒടുവിൽ മോഷ്‍ടാക്കളെ കണ്ടെത്തി പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് വീട്ടുടമ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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