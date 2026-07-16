/Paliyekkara Murder Case: പാലിയേക്കരയിലെ വയോധികന്റെ മരണം കൊലപാതകം, പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ: പാലിയേക്കരയിലെ വയോധികന്റെ മരണം കൊലപാതകം. പാലിയേക്കര മേൽപ്പാലത്തിനിടയിൽ വയോധികനെ മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതമെന്ന പോലീസ്.
വാടകയ്ക്ക് തലകവാനിക്കരയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കേസിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി പ്രഭാകരനെ പുതുക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ചന്ദ്രന്റെ മൃതദേഹം ജൂലൈ 4 നാണ് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ തൂണിൽ ചാരിയിരിക്കുന്ന നിലയിൽ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കേസെടുത്ത പോലീസ് തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി മുഹമ്മദ് നദീമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി വലയിലാകുകയുമായിരുന്നു.
കൊല്ലപ്പെട്ട ചന്ദ്രൻ വർഷങ്ങളായി കുടുംബവുമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ മേൽപ്പാലത്തിനടിയിലായിരുന്നു അന്തിയുറങ്ങിരുന്നത്. ജീവിത ചിലവിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ആക്രി വിറ്റാണ്. ഇതേ മേഖലയില് ആക്രി കച്ചവടം നടത്തുന്ന പ്രതി പ്രഭാകരന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ചന്ദ്രനൊപ്പമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. സംഭവ ദിവസം ആക്രി വിറ്റു കിട്ടിയ പണവുമായി ഇരുവരും പാലിയേക്കരയിലെ കള്ളുഷാപ്പിലെത്തി മദ്യപിക്കുകയും തുടര്ന്ന് ബിവറേജസില് നിന്ന് വീണ്ടും മദ്യം വാങ്ങി മേല്പ്പാലത്തിനടിയിലിരുന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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മദ്യപാനത്തിനിടയില് ഇരുവരും തമ്മില് വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായി. ചന്ദ്രന് പ്രഭാകരന്റെ അമ്മയെ അസഭ്യം പറയുകയുണ്ടായി ഇതിലുണ്ടായ പ്രകോപനമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്. ചന്ദ്രനെ കരിങ്കല്ലും കോണ്ക്രീറ്റ് കഷണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്ക് അടിച്ചാണ് പ്രഭാകരന് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രഭാകരൻ ഒളവിൽ പോയി. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടനെല്ലൂര് ഭാഗത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടില് ഒളിവില് കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രഭാകരൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ധര്മ്മപുരിയില് ഒരാളെ കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ച കേസിലും, മറ്റൊരാളെ മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേല്പ്പിച്ച കേസിലും പ്രതിയാണ്.
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