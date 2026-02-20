Rapper Vedan: റാപ്പർ വേടൻ വിവാഹിതനാകുന്നു; വിവാഹം തൃശൂരിൽവെച്ച്

കൊച്ചി: റാപ്പർ വേടൻ വിവാഹിതനാകുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഗീത പരിപാടിയിൽ അറിയിച്ചത്.
വിവാഹം ഫെബ്രുവരി 24 ന് തൃശൂരിൽ വച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. രജിസ്റ്റർ വിവാഹമായിരിക്കും, വധു എഴുത്തുകാരിയും തൃശൂർ സ്വദേശിനിയുമായ നവമിതായാണ്. ഇരുവരും ഏറെക്കാലമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ആരെയും അറിയിക്കാതെ ലളിതമായ ചടങ്ങികളോടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും പദ്ധതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഭവം പുറത്തായതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വേടന്റെ കലനത്തിന്റെ പ്രചാരണം വലിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിലെ ഗാനത്തിന് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് വിവാഹ വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. വേടൻ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത് വോയിസ് ഓഫ് വോയിസ്ലെസ് എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ്. വേദന പൊതുവെ വിലയിരുത്തുനന്ത അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ആധുനിക ലോകത്തെ ശബ്ദമായിട്ടാണ്.
ഇതിനിടെ വേടനെതിരെ നിരവധി പെൺകുട്ടികൾ നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പുലിപല്ല് കയ്യിൽ വച്ചിരുന്ന കേസിൽ വേദന അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.
ആരാണ് വേടൻ?
റാപ്പർ വേടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിരൺദാസ് മുരളി തൃശൂർ സ്വദേശിയാണ്. തീ പിടിപ്പിക്കുന്ന വരികളിൽ സ്ഫോടനാത്മക സംഗീതം നിറച്ച് വേടൻ പാടുമ്പോൾ ആനന്ദത്താൽ മറിയുന്ന യുവത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വോയിസ് ഓഫ് വോയ്സ് ലെസ് എന്നതാണ് വേടന്റെ ആദ്യ റാപ്പ്.
