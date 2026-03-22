Thrissur News: പങ്കാളിയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

Thrissur Crime: കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവർഷമായി ഇവർ വെള്ളാംഞ്ചിറയിലുള്ള വാടകവീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 22, 2026, 09:44 AM IST
Read Also

  1. Thrissur News: ഏഴാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ച സംഭവം; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
Gold Rate Kerala Today: കിതപ്പിന് ഇടവേള, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കിതപ്പിന് ഇടവേള, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!
6
Hair care
Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!
തൃശൂർ: പങ്കാളിയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് ചാലക്കുടി സ്വദേശിയായ ശരത്ത് വിഷുവാണ്.

ഇയാൾ തന്റെ ലിവിങ് ടുഗെതർ പങ്കാളിയെ കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത്. ഇവർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ മാസം 20 നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് രാത്രി പത്തു മണിയോടെ പ്രതി യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ മദ്യം ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യുവതിയെ ശരത്തിന് സംശയമായിരുന്നു.  അതാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

സംഭവത്തില്‍ യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. മുൻപും ഇയാൾ യുവതിക്കെതിരെ ഷറയ്ക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരത്ത് ഒരു സ്പാ ഉടമയാണ്. എന്ന പേരിൽ ചാലക്കുടിയിലാണ് ശരത്തിന്റെ സ്പാ സെന്റർ. യുവതി ഈ സ്പായിലെ മുൻ ജീവനക്കാരിയാണ്. തുടർന്ന് ഇയാൾ യുവതിക്ക് വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി കൂടെ താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.  

തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ കൊല്ലുമെന്നും സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇയാൾ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതി യുവതിയെ സ്വന്തം മക്കളെ  കാണാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിയെ തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ബി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്. 

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

