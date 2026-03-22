Thrissur News: പങ്കാളിയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

തൃശൂർ: പങ്കാളിയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് ചാലക്കുടി സ്വദേശിയായ ശരത്ത് വിഷുവാണ്.
ഇയാൾ തന്റെ ലിവിങ് ടുഗെതർ പങ്കാളിയെ കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത്. ഇവർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ മാസം 20 നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് രാത്രി പത്തു മണിയോടെ പ്രതി യുവതിയുടെ ശരീരത്തില് മദ്യം ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യുവതിയെ ശരത്തിന് സംശയമായിരുന്നു. അതാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തില് യുവതിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. മുൻപും ഇയാൾ യുവതിക്കെതിരെ ഷറയ്ക ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരത്ത് ഒരു സ്പാ ഉടമയാണ്. എന്ന പേരിൽ ചാലക്കുടിയിലാണ് ശരത്തിന്റെ സ്പാ സെന്റർ. യുവതി ഈ സ്പായിലെ മുൻ ജീവനക്കാരിയാണ്. തുടർന്ന് ഇയാൾ യുവതിക്ക് വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി കൂടെ താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ കൊല്ലുമെന്നും സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇയാൾ യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതി യുവതിയെ സ്വന്തം മക്കളെ കാണാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിയെ തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ബി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്.
