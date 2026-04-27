Thrissur Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു; ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി ഇന്ന് മരിച്ചു

അപകടത്തിൽ വെടിക്കെട്ടുശാല പ്രവർത്തിച്ചതിന് സമീപത്തെ പാടശേഖരത്തിൽവരെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിച്ചിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 27, 2026, 11:55 AM IST
തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. മരിച്ചത് തൃശൂർ സ്വദേശി രാകേഷാണ്.  85 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റു ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയാണ് ഇന്ന് രാകേഷ് മരിച്ചത്.   

ഇന്നലെ ഇടപ്പാട് സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മരിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്.  ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 17 ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസി സതീശനും മരിച്ചിരുന്നു. മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.  ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപകട കാരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രിൽ 21 നായിരുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ അന്ന് തന്നെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

