Thrissur Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു; ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി ഇന്ന് മരിച്ചു

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. മരിച്ചത് തൃശൂർ സ്വദേശി രാകേഷാണ്. 85 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റു ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയാണ് ഇന്ന് രാകേഷ് മരിച്ചത്.
ഇന്നലെ ഇടപ്പാട് സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മരിച്ചിരുന്നു. ഇയാൾ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 17 ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസി സതീശനും മരിച്ചിരുന്നു. മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപകട കാരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏപ്രിൽ 21 നായിരുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ അന്ന് തന്നെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
