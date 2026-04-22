Thrissur Explosion: വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ്

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ്. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കയും കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് എംഡി ടിഎസ് കല്യാണ രാമൻ ആണ് അറിയിച്ചത്.
തുക അദ്ദേഹം തിരുവമ്പാടി സെക്രട്ടറിയെ എൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 14 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുപോലെ 4 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കും.
ഇത് കൂടാതെ പരിക്കേറ്റവർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തിര സഹായം നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ 6 മാസത്തെ ചികിത്സാ ചെലവും പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും. ഇതിനായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ ചികിത്സ ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതലായി വന്നാൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും തുടർന്നും സഹായം ലഭിക്കും.
സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിനും പ്രധാന വെടിക്കെട്ടിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്ന തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ ഇന്നലെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 13 പേരുടെ ജീവനാണ്. മരിച്ച 7 പേരിൽ 3 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
