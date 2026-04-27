Thrissur Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തം: ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. മരിച്ചത് ഇടപ്പാട് സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. ഇയാൾ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റതോടെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ഇതോടെ മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 16 കവിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസി സതീശൻ മരിച്ചിരുന്നു. മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപകട കാരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏപ്രിൽ 21 നായിരുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ അന്ന് തന്നെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
