Thrissur Explosion: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ടപകടം: ചികിത്സയിലുള്ള 11 പേരിൽ 5 പേരുടെ നില ഗുരുതരം

തൃശൂർ: വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 11 പേരിൽ 5 പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ രണ്ടു പേര് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് എന്നാണ് സൂചന.
ആറ് പേരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരിൽ 3 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച 5 പേരുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മൃതദേഹങ്ങുടെ ഡിഎൻഎ പശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് കളക്ടർ പറയുന്നത്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളം, പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് 14 പേരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ആയി ഒരാൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറി.
