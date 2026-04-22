English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur City
Thrissur Explosion: വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനം: ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതിൽ മൂന്നു പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

  മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ട 9 പേരിൽ 7 പേരുടെ പൂർണ മൃതദേഹം ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കളക്‌ടർ ശിഖാ സുരേന്ദ്രനാണ് അറിയിച്ചത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 22, 2026, 11:35 AM IST
  • മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ട 9 പേരിൽ 7 പേരുടെ പൂർണ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു
  • ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കളക്‌ടർ ശിഖാ സുരേന്ദ്രനാണ് അറിയിച്ചത്

Read Also

  1. പൂരം നടത്തിപ്പിൽ തീരുമാനം നാളെ അറിയാം, ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി; സ്പെഷ്യൽ ക്യാബിനറ്റ് ഇന്ന്

  2. Thrissur Explosion: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ടപകടം: ഇക്കുറി വെട്ടിക്കെട്ടിനില്ലെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം; സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനൊപ്പമെന്ന് പാറമേക്കാവും

Trending Photos

Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Kerala SS 516 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 516 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mangal Gochar 2026: മെയ് മാസത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ മഹാസംക്രമം! 4 രാശികൾക്ക് രാജയോഗം, സമ്പത്ത് നിറയും
6
Mangal Gochar 2026
Mangal Gochar 2026: മെയ് മാസത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ മഹാസംക്രമം! 4 രാശികൾക്ക് രാജയോഗം, സമ്പത്ത് നിറയും
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
തൃശൂർ:  മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ട 9 പേരിൽ 7 പേരുടെ പൂർണ മൃതദേഹം ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കളക്‌ടർ ശിഖാ സുരേന്ദ്രനാണ് അറിയിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനം: ചികിത്സയിലുള്ള 11 പേരിൽ 5 പേരുടെ നില ഗുരുതരം

മരിച്ചവരിൽ മൂന്നുപേർ തിറിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  സുദർശൻ, പാലക്കാട് കല്ലൂർ സ്വദേശി വാസുദേവൻ, കുണ്ടന്നൂർ സ്വദേഷി സുവിൻ എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.  ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 6 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

അപകടത്തിൽ പെട്ട 13 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. അതിൽ സതീഷ്, പ്രവീൺ എന്നിവർ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്.   രണ്ടുപേരെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചറിയാനാവാൻ കഴിയാത്ത  ഭാഗങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.  ഈവ തിരിച്ചറിയാൻ ഡിഎൻഎ പരിശോതിധന നടത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ഒരേ കയറിൽ യുവാവും യുവതിയും തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ; സംഭവം കുറ്റ്യാടിയിൽ

വെടിക്കെട്ടു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആരെയെങ്കിലും ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ താഴെ പറയുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ജില്ലാ കലക്‌ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

മുണ്ടത്തിക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസ്: 8547614620, തൃശൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് : 04884232226,  തൃശ്ശൂർ കലക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം : 94470 74424, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൺട്രോൾ റൂം: 8075011853

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്.

Thrissur ExplosionThrissurFireworksThrissur Firework TragedyThrissur Pooram 2026

Trending News