Thrissur Explosion: വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനം: ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതിൽ മൂന്നു പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ട 9 പേരിൽ 7 പേരുടെ പൂർണ മൃതദേഹം ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കളക്ടർ ശിഖാ സുരേന്ദ്രനാണ് അറിയിച്ചത്.
മരിച്ചവരിൽ മൂന്നുപേർ തിറിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുദർശൻ, പാലക്കാട് കല്ലൂർ സ്വദേശി വാസുദേവൻ, കുണ്ടന്നൂർ സ്വദേഷി സുവിൻ എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 6 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അപകടത്തിൽ പെട്ട 13 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. അതിൽ സതീഷ്, പ്രവീൺ എന്നിവർ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. രണ്ടുപേരെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചറിയാനാവാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈവ തിരിച്ചറിയാൻ ഡിഎൻഎ പരിശോതിധന നടത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വെടിക്കെട്ടു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആരെയെങ്കിലും ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ താഴെ പറയുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുണ്ടത്തിക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസ്: 8547614620, തൃശൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് : 04884232226, തൃശ്ശൂർ കലക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം : 94470 74424,
മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൺട്രോൾ റൂം: 8075011853
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.