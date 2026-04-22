എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലായില്ല, ഓടുമ്പോൾ പൊള്ളലേറ്റ ഒരാളെ കണ്ടു; പ്രതികരിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു രക്ഷപെട്ട സഹോദരിമാർ. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടെന്നും വെടിമരുന്ന് നിറച്ചിരുന്നവര്ക്കൊന്നും ഓടാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ് സഹോദരിമാരായ സുഭദ്ര, വത്സലയും പ്രമുഖ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞത്.
സംഭവം 3;30 ഓടെയാണ് നടന്നതെന്നും അവിടെ തങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് തിരി നിറക്കുന്ന ജോലി ആണെന്നും പണി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഓടി രക്ഷപെടാൻ പറ്റിയതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പാടത്തൊക്കെ തീ പടരുനന്ത കണ്ടിരുന്നുവെന്നും പൊട്ടിത്തെറികൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായെന്നും ഓടുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ ഒരു ട്നഹോഴിലാളിയെ കണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷമായി വെടിക്കെട്ട് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും ശബ്ദം കേട്ടയുടനെ ഓടിയത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിനും പ്രധാന വെടിക്കെട്ടിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്ന തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ ഇന്നലെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് 13 പേരുടെ ജീവനാണ്. മരിച്ച 7 പേരിൽ 3 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.