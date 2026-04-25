Thrissur Pooram 2026: തൃശ്ശൂർ പൂരം 2026: ശക്തന്‍റെ തട്ടകത്തിൽ പൂര വിളംബരം ഇന്ന്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 25, 2026, 09:56 AM IST
തൃശൂർ: പൂരത്തിന് വിളംബരം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂര വിളംബരം ഇന്ന് നടക്കും .  നെയ്തലക്കാവ് അമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി എറണാകുളം ശിവകുമാർ തെക്കേഗോപുരനട തുറക്കുന്നതോടെ ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും.

പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം രാവിലെ കാവിൽ നിന്നും തിടമ്പേറ്റി ശിവകുമാർ നഗരത്തിൽ എത്തും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും തെക്കേഗോപുരനട തുറക്കുന്നത്. പൂരത്തിന് മുൻപ് നടന്ന മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിപ്പുര ദുരന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ പൂരം ആർഭാടരഹിതമാണ്. ഇത്തവണ വെടിക്കെട്ടില്ലാതെ ചാർജുകൾ മാത്രമായി പൂരം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ആഘോഷപൂര്‍വ്വമായ കുടമാറ്റം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി. ഇരു ദേവസ്വങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലായിരുന്നു തീരുമാനം.

രാവിലെ പത്തരയോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്തെ മണികണ്ഠനാലിൽ എത്തും. പിന്നെയാണ് മേളം അരങ്ങേറുക.  കിഴക്കൂട്ട് അനിയൻ മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന പാണ്ടിമേളം. ശേഷം എഴുന്നള്ളിപ്പ് ശ്രീമൂല സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു നീങ്ങും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭഗവതി വടക്കുംനാഥനെ വലം വയ്ക്കും.  പൂര ദിവസം കണിമംഗലം ശാസ്താവിന് പ്രവേശിക്കാൻ തെക്കേഗോപുര വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഭഗവതി പുറത്തിറങ്ങും. പൂരത്തലേന്നത്തെ പ്രൗഢമായ കാഴ്ചയാണിത്. നിലപാട് തറയിൽ എത്തി പൂര വിളംബരം നടത്തി ഭഗവതി തട്ടകത്തേയ്ക്കു മടങ്ങും.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

