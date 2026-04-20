Thrissur Pooram 2026: തൃശൂർ പൂരം 2026: പൂരം ലഹരിയിൽ തൃശൂർ; ശക്തന്റെ തട്ടകത്തിൽ ഇന്ന് കൊടിയേറും

തൃശൂർ: കാഴ്ചകളുടെ വിസ്മയങ്ങളുമായി ഇന്ന് തൃശൂർ പൂരം കൊടിയേറും. രാവിലെ 11 മണിയോടെ തിരുവാനമ്പാടിയിൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം കൊടിയേറുക. ശേഷം പതിനൊന്നേ കാലോടെ പാറമേക്കാവിലും പൂരം കൊടിയേറും.
പൂരപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന തൃശൂർ പൂരം ഏപ്രിൽ 26 നാണ് നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 24 നാണ് പൂരച്ചമായ പ്രദർശനം നടക്കുക. പൂരം ദിനത്തിൽ ഘടക ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പൂരം വരവ്, മഠത്തിൽവരവ് പഞ്ചവാദ്യം. ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം, കുടമാറ്റം ശേഷം പുലർച്ചെ പ്രധാന വെടിക്കെട്ടും നടക്കും.
തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആദ്യം കൊടിയേറുക ഘടകപൂരമായ ലാലൂർ കാർത്ത്യായനി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. യാഗം നടന്ന എന്നർത്ഥമുള്ള യാഗൂർ ചരുങ്ങിയാണ് ലാലൂർ ആയതെന്നാണ് വിശ്വാസം. പഴക്കമുള്ള കൊത്തുപണികൾ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രമാണിത്. ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് പരശുരാമനാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. നൂറ്റെട്ട് ദുർഗാലയങ്ങളിൽ ഈ ക്ഷേത്രവും ഉൾപ്പെടും.
