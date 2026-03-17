Thrissur Soumya Murder Case: തൃശൂർ സൗമ്യ കൊലപാതകം: തൃശൂരിൽ യുവതിയെ അയൽവാസി കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതി പിടിയിൽ

തൃശൂർ: ഒല്ലൂരിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ യുവതിയെ അയൽവാസി കുത്തികൊന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ക്രിസ്റ്റഫർ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസിന്റെ മകൾ സൗമ്യയാണ്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിയായ അപ്പാടാണ് തപോമസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളും ക്രിസ്റ്റർ നഗറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഏഴരയോടെയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സൗമ്യയെ ആക്രമിച്ചശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്ന പ്രതി കിണറ്റിൽ വീഴുകയും തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തിയാണ് പ്രതിയെ പുറത്തെടുത്തതും. കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ ജീവനക്കാരിയാണ്.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സൗമ്യയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് പ്രതി കുത്തിയത്. നാടുകാർ ഉടൻതന്നെ സൗമ്യയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൊലപാതകത്തിന് കാരണം മുൻവൈരാഗ്യമാണ് എന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. പ്രതി തോമസ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. ഇയാളുടെ പേരിൽ സൗമ്യ നേരത്തെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അയൽവാസികളായ തോമസും സൗമ്യയും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തകർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച സൗമ്യ വിവാഹമോചിതയാണ്. ഇവർക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹം തൃശൂർ സ്വമര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
