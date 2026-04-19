Tiger Attack In Thrissur: മലക്കപ്പാറയിൽ വയോധികയെ പുലി ആക്രമിച്ചു കൊന്നു

തൃശൂർ: മലക്കപ്പാറയിൽ വയോധികയെ പുലി കൊന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇൻസൈ അമ്മാൾ എന്ന വയോധികയാണ്.
ഇവരുടെ മൃതദേഹം ഷോളയാര് ഡാമിന് സമീപത്തെ വീടിന് താഴെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നു രാവിലെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പുലി ഭക്ഷിച്ച നിലയിലാണ്. ഇവർ മകനൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഇൻസൈ അമ്മാളിനെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് സമീപപ്രദേശത്തു നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വനത്തിന് സമീപമുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് വന്യമൃഗ ആക്രമണം പതിവാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
