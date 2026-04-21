Drug Bust In Paliyekkara: പാലിയേക്കരയിൽ 90 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

തൃശൂർ: 90 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പാലിയേക്കര ടോൾ പാസയിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. ഇവർ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങവേയാണ് പിടികൂടിയത്.
രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി അഫ്നാൻ, കുന്നംകുളം സ്വദേശി ഷൈൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവർ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ആലുവയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് ലഹരി മരുന്നുകൾ കടത്തിയിരുന്നത്.
വിപണിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മാരക ലഹരി മരുന്നാണ് പോലീസ് പ്രതികളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശൂർ റൂറൽ ഡാൻസാഫ് സംഘവും പുതുക്കാട് പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ കുടുങ്ങിയത്.
