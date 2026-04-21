  • Drug Bust In Paliyekkara: പാലിയേക്കരയിൽ 90 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

Drug Bust In Paliyekkara: പാലിയേക്കരയിൽ 90 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 21, 2026, 02:26 PM IST
  • 90 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പാലിയേക്കര ടോൾ പാസയിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
  • ഇവർ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങവേയാണ് പിടികൂടിയത്

  1. Kozhikode Drug Bust: കോഴിക്കോട് വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Kerala SS 516 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 516 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Drug Bust In Paliyekkara: പാലിയേക്കരയിൽ 90 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

തൃശൂർ: 90 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പാലിയേക്കര ടോൾ പാസയിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. ഇവർ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങവേയാണ് പിടികൂടിയത്. 

Also Read: പയ്യന്നൂരിൽ വീടിനു നേരെ സ്‌ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞു

രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.  കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി അഫ്‌നാൻ, കുന്നംകുളം സ്വദേശി ഷൈൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.  ഇവർ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ആലുവയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് ലഹരി മരുന്നുകൾ കടത്തിയിരുന്നത്.  

വിപണിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മാരക ലഹരി മരുന്നാണ് പോലീസ് പ്രതികളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശൂർ റൂറൽ ഡാൻസാഫ് സംഘവും പുതുക്കാട് പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്  പ്രതികൾ കുടുങ്ങിയത്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

