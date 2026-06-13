തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല. തൃശൂരിലെ രണ്ടു കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാല് വയസുള്ള പെണ്കുട്ടിക്കും ഏഴ് വയസുള്ള ആണ്കുട്ടിക്കുമാണ്. നിലവിൽ കുട്ടികള് തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജ്ജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മലപ്പുറത്ത് ഇന്നലെ ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കീഴാറ്റൂര് സ്വദേശിയായ സരോജിനിയാണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച്ച കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് വെച്ചായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇവരെ വയറിളക്കത്തെ തുടര്ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് കോളേജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നു വയസുകാരനും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ നില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് കൂടാതെ വയനാട് കോളിയാടി സ്കൂളിലെ ഏഴ് പേര്ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വയനാട്ടില് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി. ഇതോടെ ഈ വര്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് 110ല് അധികം പേര്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇതേ സമയത്ത് 54 പേര്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്.
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