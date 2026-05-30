/Wild Elephant Attack: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കാട്ടാനക്കലി; അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ 65കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Athirappilly Elephant Attack: പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ആനയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് നോക്കാനായി മുന്നത്തേക്കിറങ്ങിയതാണ് മോഹനൻ.
തൃശൂര്: അതിരപ്പിള്ളി വൈശേരിയില് കാട്ടാനയാക്രമണത്തില് 65കാരന് ദാരുണാന്ത്യം. പുല്ലേര്കാട്ട് മോഹനന് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. വീടിന് സമീപമെത്തിയ ആനയെ തുരത്താന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
മോഹനന്റെ വീടിന്റെ സമീപത്തായി ആനയുണ്ടെന്ന അയല്വാസികളുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് ഇയാൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നത്. ആന എവിടെയാമെന്ന് നോക്കാൻ മുന്നത്തേക്കിറങ്ങിയതും ആന ഓടിവന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് നിന്നും കാട്ടാന മാറിയ ശേഷമാണ് ആളുകളെത്തി മോഹനനെ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ജനവാസ മേഖലയായ ഈ ഭാഗത്ത് പതിവായി ആനയിറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നിരവദി പേർക്ക് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വര്ഷത്തിനിടെ ആറാമത്തെ മരണമാണ് ഇതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സോളാര് വൈദ്യുതിവേലിയടക്കം തകര്ത്താണ് ആന ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പ്രശ്നത്തിന് എത്രയുംവേഗം പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
