English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Balamurugan Arrested: വിയ്യൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ബാലമുരുകൻ പിടിയിൽ

Balamurugan Arrested: വിയ്യൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ബാലമുരുകൻ പിടിയിൽ

തമിഴ്നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിൽ വിരുനഗറിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി വിയ്യൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ ജയിലിന്‍റെ മുന്നിൽ വെള്ളം വാങ്ങാൻ നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ കാറിൽ നിന്ന് ബാലമുരുകൻ ഇറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:07 AM IST
  • കൊടുംകുറ്റവാളി ബാലമുരുകൻ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ
  • വിയൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ബലമുരുകനെ പിടികൂടി തെങ്കാശി കോടതിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Read Also

  1. Thrissur News: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബാലമുരുകൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...
Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
Vipareet Yoga
Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
10
Rajayoga
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
Balamurugan Arrested: വിയ്യൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ബാലമുരുകൻ പിടിയിൽ

തൃശൂർ: കൊടുംകുറ്റവാളി ബാലമുരുകൻ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ. വിയൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ബലമുരുകനെ പിടികൂടി തെങ്കാശി കോടതിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കൊടുംകുറ്റവാളി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം; ബാലമുരുകന്റെ ഭാര്യയേയും കാമുകിയേയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം

ബാലമുരുകനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ട്രിച്ചിക്ക് സമീപം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഊട്ടുമല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ബാലമുരുകനെ രാത്രിയോടെ മധുര പാളയം കോട്ടയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. പ്രതിയെ തൃശ്ശൂർ വിയ്യൂർ പോലീസിന് കൈമാറുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

ബാലമുരുകൻ കൊലപാതകം അടക്കം 53 ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ മൂന്നിനാണ് വിയ്യൂർ ജയിൽ പരിസരത്തു നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാട് പോലീസ് സംഘം ബാലമുരുകനെ വിയ്യൂരിലെത്തിച്ച സമയത്തായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ജയിൽ പരിസരത്ത് വെച്ച് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ട ബാലമുരുകൻ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് നവംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ബാലമുരുകൻ ഭാര്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുവെന്നും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. നവംബറിനു പുറമെ കഴിഞ്ഞ മെയിലും തമിഴ്നാട് പോലീസിന്‍റെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ബാലമുരുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിലായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

BalamuruganViyyur jailArrestBalamurugan ArrestedCriminal Balamurugan

Trending News