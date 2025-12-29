Balamurugan Arrested: വിയ്യൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ബാലമുരുകൻ പിടിയിൽ

തൃശൂർ: കൊടുംകുറ്റവാളി ബാലമുരുകൻ ഒടുവിൽ പിടിയിൽ. വിയൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ബലമുരുകനെ പിടികൂടി തെങ്കാശി കോടതിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ബാലമുരുകനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ട്രിച്ചിക്ക് സമീപം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് സംഘം പിടികൂടിയത്. ഊട്ടുമല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച ബാലമുരുകനെ രാത്രിയോടെ മധുര പാളയം കോട്ടയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. പ്രതിയെ തൃശ്ശൂർ വിയ്യൂർ പോലീസിന് കൈമാറുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബാലമുരുകൻ കൊലപാതകം അടക്കം 53 ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ മൂന്നിനാണ് വിയ്യൂർ ജയിൽ പരിസരത്തു നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാട് പോലീസ് സംഘം ബാലമുരുകനെ വിയ്യൂരിലെത്തിച്ച സമയത്തായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ജയിൽ പരിസരത്ത് വെച്ച് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ട ബാലമുരുകൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് നവംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ബാലമുരുകൻ ഭാര്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുവെന്നും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. നവംബറിനു പുറമെ കഴിഞ്ഞ മെയിലും തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ബാലമുരുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിലായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്.
