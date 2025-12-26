English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thrissur Mayor: തർക്കങ്ങൾക്കും നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ തൃശൂരിന് പുതിയ മേയർ; ഡോ നിജി ജസ്റ്റിൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

Thrissur Mayor: തർക്കങ്ങൾക്കും നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ തൃശൂരിന് പുതിയ മേയർ; ഡോ നിജി ജസ്റ്റിൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ കടുത്ത തർക്കങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി ഡോ നിജി ജസ്റ്റിൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 26, 2025, 01:08 PM IST
  • തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 35 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വിജയം.
  • സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഷാളണിയിച്ചും തലയിൽ കിരീടം ചൂടിച്ചുമാണ് പുതിയ മേയറെ സ്വീകരിച്ചത്.

തൃശൂർ: കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ കടുത്ത തർക്കങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറായി ഡോ നിജി ജസ്റ്റിൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. രാവിലെ മുതൽ സ്റ്റേഡിയം ഹാളിൽ നടന്ന നാടകീയമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നിജി ജസ്റ്റിൻ മേയറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 35 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വിജയം. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഷാളണിയിച്ചും തലയിൽ കിരീടം ചൂടിച്ചുമാണ് പുതിയ മേയറെ സ്വീകരിച്ചത്. തൃശൂർ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഡോ നിജി ജസ്റ്റിൻ കിഴക്കുംപാട്ടുകര ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് വിജയിച്ചത്.

മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ലാലി ജെയിംസ്, നിജി ജസ്റ്റിൻ, സുബി ബാബു എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. മുതിർന്ന കൗൺസിലറായ ലാലി ജെയിംസ് മേയറാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നുവെങ്കിലും, അവസാന നിമിഷം അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് നിജി ജസ്റ്റിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായി.പാർട്ടി തീരുമാനത്തിനെതിരെ കൗൺസിലർ ലാലി ജെയിംസ് പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ലാലി വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും കോൺഗ്രസിന് തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

 

