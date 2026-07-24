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Tuition Teacher Arrested: ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

Assaulting Minor Girls: തൃശൂർ ചൂണ്ടലിലാണ് അധ്യാപകൻ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:09 PM IST
Tuition Teacher Arrested: ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Assault | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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