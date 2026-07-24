തൃശൂർ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ ട്യൂഷൻ അധ്യാപകൻ തൃശൂരിൽ അറസ്റ്റിൽ. തൃശൂർ ചൂണ്ടലിലാണ് അധ്യാപകൻ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്.
സംഭവത്തിൽ ചൂണ്ടൽ സ്വദേശി നൗഷാദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുന്നംകുളം പോലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നൗഷാദിന്റെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം ഉണ്ടായത്.
കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ ബന്ധുക്കൾ ഇന്നലെയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി. പോലീസ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെയും വീട്ടിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തു.
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