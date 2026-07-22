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BJP Black Money: ബിജെപി ഓഫീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണമെത്തി; ​ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി

Black Money On Election: തമിഴ്‌നാട് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ 17 ചാക്കുകളിലായി ഏകദേശം 25 കോടിയോളം രൂപയാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അക്ഷയ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:50 PM IST
BJP Black Money: ബിജെപി ഓഫീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണമെത്തി; ​ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി
Image Credit: BJP | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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