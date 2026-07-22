/BJP Black Money: ബിജെപി ഓഫീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണമെത്തി; ​ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി

തൃശൂർ: ബിജെപി ഓഫീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം എത്തിച്ചേർന്നതായി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി അക്ഷയിന്റെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തൽ. തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ 17 ചാക്കുകളിലായി ഏകദേശം 25 കോടിയോളം രൂപയാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലും ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള ഒരു വസതിയിലുമായാണ് ഈ പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി മുമ്പും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തൃശൂരിലെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് രണ്ടുദിവസം മുൻപാണ് ഈ തുക എത്തിച്ചേർന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിന് പുറമെയുള്ള തുകയായിരുന്നു ഇത്. ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയോ ട്രഷററോ അല്ല, മറിച്ച് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി കെ.പി. സുരേഷ്, മുരളി കൊളങ്ങാട്ട്, ഡ്രൈവർ രാജേഷ് എന്നിവരാണ് ഈ പണം കൈകാര്യം ചെയ്തത്.
ഇതിൽ ഒരു കോടി രൂപ ഗാന്ധിനഗറിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ച സമയത്ത് താനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അക്ഷയ് വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ഉച്ചയോടെ പണം ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അന്നത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡിവിആറും കടത്തി.
സംഘടനാ സെക്രട്ടറി കെ.പി. സുരേഷ്, മുരളി കൊളങ്ങാട്ട്, അഡ്വ. അനീഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തുക മാറ്റിയത്. ഈ ക്രമക്കേടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനാലാണ് തന്നെ തസ്തികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ഇമെയിൽ വഴി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ തുറന്നുപറച്ചിലിന്റെ പേരിൽ തനിക്ക് വധഭീഷണിയുണ്ടെന്നും, തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കെ.പി. സുരേഷ്, അഡ്വ. കെ.കെ. അനീഷ് കുമാർ, അഡ്വ. കെ.ആർ. ഹരി, സുജയ് സേനൻ എന്നിവരായിരിക്കും ഉത്തരവാദികളെന്നും അക്ഷയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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