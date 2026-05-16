/Bomb Attack: തൃശൂരിൽ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് നേരെ ബോംബേറ്; ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ലഹരി മാഫിയ?

പെട്രോൾ ബോംബാക്രമണമാണുണ്ടായത്. ആക്രമണം നടന്ന സമയം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നില്ല.
തൃശൂർ: സി.പി.ഐ.എം പാർട്ടി ഓഫീസിന് നേരെ ബോംബേറ്. നടത്തറ ഈസ്റ്റ് ലോക്കല് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ചേരുംകുഴി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് നേരെയാണ് ബോംബ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേർ പാർട്ടി ഓഫീസിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബെറിയുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10.30ഓടെ ആയിരുന്നു ആക്രമണമുണ്ടായത്.
അതേസമയം പ്രദേശത്ത് കഞ്ചാവ് മാഫിയ വാഴുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരും സിപിഎം പ്രവർത്തകരും ആരോപിക്കുന്നത്. ഓഫീസിന് മുൻപിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ ഫോട്ടോയിലാണ് അക്രമികൾ എറിഞ്ഞ ബോംബ് പതിച്ചത്. ആക്രമണ സമയത്ത് പ്രവർത്തകരാരും പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
സംഭവത്തിൽ ഒല്ലൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്ത് വരികയാണ് പോലീസ്. പ്രതികൾ വൈകാതെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകരടക്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നിരന്തരമായി സിപിഎമ്മിനെതിരായി ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
